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Эпидемия коронавируса - масочный режим и вакцинация. Тбилисская инфекционная больница

Эпидситуация в Грузии: главное о коронавирусе на 25 мая

© Sputnik / Goga Vardzieli
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (291)
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Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 30 456 тестов на коронавирус и выявлено 1 354 случая заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 24 мая составляет 4,45%, за две недели – 3,36%, за семь дней – 4,05%.

Из 1 354 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 669. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария – 114
  • Имерети – 184
  • Квемо Картли – 78
  • Шида Картли – 43
  • Гурия – 15
  • Самегрело - Земо Сванети – 129
  • Кахети – 56
  • Мцхета-Мтианети – 50
  • Самцхе-Джавахети – 11
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5.

На данный момент в Грузии 13 858 активных случаев, из них 4 094 нуждаются в стационарном лечении, 673 человека находятся в ковид-гостиницах, 9 091 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 892 пациентов тяжелое, 227 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (291)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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