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Еще одна забастовка на западе Грузии: таксисты требуют повышения зарплат

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Социальная сфера в Грузии (349)
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Sputnik Грузия
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Водители такси заявляют, что из-за низких тарифов и повышения цен на топливо они остаются в проигрыше

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Очередная забастовка на западе Грузии – в городе Кутаиси (регион Имерети) таксисты сервиса Maxim выступают против низкой заработной планы, сообщает телеканал Rustavi 2.

По словам бастующих, топливо подорожало и из-за низкого тарифа за проезд водители остаются в проигрыше. Они требуют увеличения оклада и считают, что это минимальное требование, которое компания, исходя из своих возможностей, может удовлетворить.

Городские белые такси и таксисты
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Городские белые такси и таксисты

У офиса компании собрались около 200 человек, которые требуют встречи с руководством. По их словам, администрация компании не выходит с ними на связь, поэтому руководству неизвестно о проблемах сотрудников.

Грузию охватила настоящая "забастовочная эпидемия". Сегодня в стране протестуют работники компаний по розливу минеральных вод "Боржоми" и "Цхали Маргебели", мукомолы из компании "Гурия Экспресс". Все они требуют увеличения заработной платы и улучшения условий труда.

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Темы:
Социальная сфера в Грузии (349)

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