15:00 25 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0473
  • 100 RUB4.4992
  • USD3.3126
Поиск
Первый в Грузии биосферный резерват - охраняемая территория

В Грузии создан первый заповедник с широкими функциями

photo: Ministry of Environment Protection and Agriculture / FB
Общество
Получить короткую ссылку
47 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/19/251825758.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210525/251826083/Vpervye-v-Gruzii-sozdana-mnogofunktsionalnaya-okhranyaemaya-territoriya.html

Биосферный резерват – так называется еще одна охраняемая территория в Дедоплисцкаро в Восточной Грузии, которая, несомненно, привлечет к себе внимание любителей природы

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Впервые в Грузии в Дедоплисцкаро (Кахети) создан так называемый биосферный резерват, сообщается на странице министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства в Facebook.

Биосферный резерват – это многофункциональная охраняемая природная территория, участвующая в решении широкого спектра взаимодополняющих экологических и социальных задач. Это сохранение эталонных природных сообществ и систем жизнеобеспечения населения региона, развитие традиционной экологически приемлемой практики землепользования и сохранение связанных с ней культурных ценностей, экологические исследования и мониторинг, содействие развитию местного и регионального рационального природопользования и так далее.

Каньон Окаце
© Sputnik / STRINGER
Охраняемые территории Грузии возобновляют работу

"Биосферный резерват – это модельный регион, который содействует региональному развитию, производству устойчивого сельского хозяйства и популяризации экотуризма", – говорится в сообщении министерства.

В связи с Международным днем биологического многообразия заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили и мэр Дедоплисцкаро Никол Джанишавили открыли информационный центр туризма биосферного резервата и площадку для наблюдения за птицами.

В рамках проекта запланировано обустройство разных рекреационных пространств и инфраструктуры, необходимой для биосферного резервата.

По словам Тандилашвили, биосферные резерваты ЮНЕСКО являются перспективными инструментами для консервации и внедрения единой практики устойчивого землепользования. В 2015 году в Грузии по инициативе министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства и при поддержке правительства Германии началось изучение потенциала развития биосферного резервата. К этому времени уже готова документация для представления в ЮНЕСКО по биосферным резерватам Алазани (в Ахмета) и Вашловани (Дедоплисцкаро).

Лес в горах
Courtesy of Elizabeth Joudro
В Грузии появится еще одна охраняемая территория

"Я надеюсь, что в нашей стране биосферные резерваты утвердят хорошую практику гармоничного сожительства человека и природы, особенно в направлении климатически разумного сельского хозяйства, устойчивого управления лесами и консервации природы", – заявила Тандилашвили.

Проект создания биосферного резервата в Дедоплисцкаро осуществляется при технической поддержке Кавказского регионального природоохранного центра (REC Caucasus) и при финансовой помощи ЕС.

Концепция биосферного резервата была разработана в 1974 году рабочей группой программы "Человек и биосфера" (МАБ) ЮНЕСКО. Через два года началось их объединение во Всемирную сеть для обмена информацией, опытом и специалистами между 440 резерватами 97 стран с целью сохранения малонарушенных экосистем на площади не менее 300 млн га.

Биосферные резерваты должны выполнять три взаимодополняющие функции – это вклад в сохранение ландшафтов, экосистем, видов и генетических разновидностей; развитие – содействие экономическому и социальному развитию, устойчивому в социально-культурном и экологическом отношении; научно-техническая – поддержка демонстрационных проектов, экологического образования и подготовки кадров в области окружающей среды, научных исследований и мониторинга, которые связаны с местными региональными, национальными и глобальными вопросами сохранения среды и устойчивого развития.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Кахети, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Остатки итальянской деревни Курон на месте высушенного искусственного озера Лаго-ди-Резия в Южном Тироле
Вышедшая из-под воды итальянская деревня Курон - фото
Писатели в Грузии: в Тбилиси прошел вечер русскоязычных авторов - видео
Писатели в Грузии: в Тбилиси прошел вечер русскоязычных авторов – видео
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться