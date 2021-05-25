Когда в Грузии отменят "комендантский час"?

Решение в связи со смягчением ковид-ограничений в Грузии принимается с учетом рекомендаций эпидемиологов

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Смягчение ограничения на передвижение в ночное время будет зависеть от эпидемиологической ситуации, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе на брифинге во вторник.

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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране уже долгое время действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на ночное передвижение так называемый "комендантский час". До 17 мая он действовал с 21:00 до 05:00, затем ограничения смягчили, и теперь "комендантский час" начинается с 23:00.

"Все введенные в стране ограничения и регуляции являются последовательными и связаны с эпидемиологической ситуацией. Если будет возможность еще больше смягчить ограничения, то, безусловно, это произойдет. Однако, с другой стороны, если ситуация еще больше ухудшится, то, возможно, страна будет вынуждена вновь ввести дополнительные регуляции. Все зависит от эпидемиологической ситуации", – заявил Гибрадзе.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического.

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