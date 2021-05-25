В каком случае отменят масочный режим на улице – ответ главного эпидемиолога Грузии

В Грузии предполагается создать "зеленые коридоры" для вакцинированных граждан, но до отмены масочного режима в открытых пространствах пока далеко

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Вакцинация 20% населения может позволить снять масочный режим в открытых пространствах, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Согласно данным Национальной службы статистики страны "Сакстат" (Грузстат), на 1 января 2020 года численность населения Грузии составляет 3,7 миллиона человек, а это значит, что масочный режим может быть отменен, когда вакцинируются 740 тысяч человек. К этому времени прививки сделали 117 354 человек.

По словам Гамкрелидзе, на сегодняшний день в Грузии прививки от коронавируса сделали 117 тысяч человек, из них 17 тысяч уже получили две полные дозы вакцины. Главный эпидемиолог Грузии предположил, что к середине июня в стране будет 60-70 тысяч вакцинированных граждан.

"Инспекция труда работает над так называемыми "зелеными коридорами", "зелеными пространствами" в ресторанах для полностью вакцинированных посетителей", – заявил Гамкрелидзе.

На данный момент в Грузии запас из 200 тысяч доз разных ковид-вакцин, которые будут использованы в мае-июне. Для этого в день должны вакцинироваться около шести тысяч человек.

Главный эпидемиолог страны отметил, что в марте в день прививались в среднем около 500 человек, в апреле – более 1 200, а в мае – более 3 000.

Гамкрелидзе не исключил, что в августе вновь может начаться глобальное инфицирование из-за появления новых, мутированных штаммов. Поэтому везде, где смягчаются ограничения, должен быть ужесточен контроль соблюдения рекомендаций – ношение маски, дистанция, гигиена, прививки, отметил Гамкрелидзе.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет.

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