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Забастовка сотрудников предприятия Руставский азот

Найден компромисс: руководство и рабочие завода "Набеглави" договорились

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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В администрации "Цхали маргебели" подчеркивают – консенсуса удалось достичь без вмешательства третьих лиц

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Руководству компании "Цхали маргебели" и бастующим сотрудникам удалось достичь компромисса, завод по производству минеральной воды и прохладительных напитков вернулся к работе, говорится в заявлении компании.

Забастовка работников завода по розливу известной минеральной воды "Набеглави" началась неделю назад - сначала бастовали водители и дистрибьюторы в Тбилиси, позже к ним присоединился и остальной персонал из Кутаиси (регион Имерети) и Чохатаурского района (регион Гурия). Сотрудники компании требовали улучшения условий труда и повышения зарплат.

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"Достигнута договоренность между руководством "Цкали Маргебели" и сотрудниками завода. Предприятие работает в полную силу, и продукция доставляется покупателям без перебоев. За 25 лет компания преодолела множество трудностей, в этом большая заслуга семейных отношений, сложившихся в коллективе. На протяжении многих лет нам всегда удавалось находить точки соприкосновения внутри компании для достижения общих интересов", - говорится в заявлении компании.

В администрации "Цхали маргебели" подчеркивают – консенсуса удалось достичь без вмешательства третьих лиц.

"В таком сплоченном коллективе мы и дальше собираемся работать, чтобы современный завод европейских стандартов, построенный в Чохатаури, внес весомый вклад в развитие национальной промышленности", - говорится в заявлении.

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Компания не уточняет, в какой мере ей удалось удовлетворить требования бастовавших сотрудников, но подчеркивает, что руководство готово сделать для своих работников "больше, чем требовалось".

Тем временем, забастовка продолжается на заводе по розливу минеральной воды "Боржоми". Уже восьмой день его работники безуспешно требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда.

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Теги:
Минералка "Набеглави", Забастовка, Грузия

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