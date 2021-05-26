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Сгоревшие ветви деревьев после пожара

Разжигать костры в лесах Грузии будет можно только в специальных местах

© photo: Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Экология в Грузии (188)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210526/251835176/Razzhigat-kostry-v-lesakh-Gruzii-budet-mozhno-tolko-v-spetsialnykh-mestakh.html

Ежегодно в Грузии происходит около 100-150 лесных пожаров, которые уничтожают сотни гектаров леса

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. В Грузии вступили в силу новые правила пользования лесом, согласно которым разжигать костры в лесах теперь будет возможно только в специальных местах.

Поздней весной и летом в Грузии многие жители отправляются отдохнуть на природу. Как правило отдых сопровождается пикником с костром.

Куст малины
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
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Теперь, по новым правилам, разжечь костер туристы смогут в лесу только в специальном месте.

Узнать это место будет легко. Рядом будет расположен специальный указатель.

В Грузии часты лесные пожары, особенно летом и ранней осенью. При этом наиболее частая причина возгораний – человеческий фактор.

Ежегодно в Грузии происходит в среднем до 12 тысяч пожаров, из них около 100-150 лесные, которые уничтожают сотни гектаров леса.

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Темы:
Экология в Грузии (188)
Теги:
Лесные пожары, Грузия

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