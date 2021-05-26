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Эпидемия коронавируса. Пожилой мужчина на улицах города в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1015

Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (298)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 28 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 151 пациент

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 015. Скончались 28 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 340 330 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 151 человек, с начала пандемии вылечились 321 928 пациентов. Скончались 4 682.

За сутки сделано 39 697 тестов, в том числе 25 325 на антиген и 14 372 ПЦР-теста.

Прививки сделали 121 263 человека, в том числе за последние сутки – 3 882.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,56%, за последние 14 дней – 3,77%, за последние семь дней – 3,71%.

В карантине в данное время находятся 89 человек, в стационарах – 3 940, в ковид-гостиницах – 672.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (298)

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