Эпидситуация в Грузии: главное о коронавирусе на 26 мая

Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 39 697 тестов на коронавирус и выявлено 1 015 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 24 мая составляет 2,56%, за две недели – 3,77%, за семь дней – 3,71%.

Из 1 015 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 550. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 71

Имерети – 84

Квемо Картли – 65

Шида Картли – 35

Гурия – 14

Самегрело - Земо Сванети – 102

Кахети – 46

Мцхета-Мтианети – 28

Самцхе-Джавахети – 12

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 8.

На данный момент в Грузии 13 694 активных случая, из них 3 940 нуждаются в стационарном лечении, 672 человека находятся в ковид-гостиницах, 5 190 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 891 пациента тяжелое, 218 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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