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Эпидемия коронавируса - прохожие идут по улице в масках

Эпидситуация в Грузии: главное о коронавирусе на 26 мая

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (298)
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Sputnik Грузия
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Абсолютное большинство новых случаев заражения коронавирусом в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 39 697 тестов на коронавирус и выявлено 1 015 случаев заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 24 мая составляет 2,56%, за две недели – 3,77%, за семь дней – 3,71%.

Из 1 015 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 550. В регионах же ситуация следующая:

  • Аджария – 71
  • Имерети – 84
  • Квемо Картли – 65
  • Шида Картли – 35
  • Гурия – 14
  • Самегрело - Земо Сванети – 102
  • Кахети – 46
  • Мцхета-Мтианети – 28
  • Самцхе-Джавахети – 12
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 8.

На данный момент в Грузии 13 694 активных случая, из них 3 940 нуждаются в стационарном лечении, 672 человека находятся в ковид-гостиницах, 5 190 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 891 пациента тяжелое, 218 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (298)

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