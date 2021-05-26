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Эпидемия коронавируса - полиция проверяет ношение масок прохожими на улице

Ковид-ограничения в Грузии: сколько человек оштрафовали за сутки

photo : courtesy of Patrol Police of Georgia
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (299)
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Больше всего штрафов в Грузии выписывают за нарушение правила обязательного ношения масок в общественных местах

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки зафиксировали 1 184 нарушения ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится на сайте министерства внутренних дел Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 23:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

Только за последние сутки штраф в размере 20 лари (примерно 6 долларов) за нарушение правил ношения масок выписали 965 гражданам. Еще 178 человек оштрафованы за повторное нарушение масочного режима. Им полицейские выписали штраф в удвоенном размере – 40 лари.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки был выявлен 41 нарушитель – физическое лицо.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (299)

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