Дорога к Тушети закрыта из-за снегопада

Невероятно, но в Тушети обильный снегопад. Местные власти приняли решение закрыть дороги из-за опасности схода лавин

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Дорога, ведущая в высокогорный грузинский район Тушети, закрыта из-за снегопада, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры в Facebook.

В Тушети обильный снегопад. Дорога к Тушети закрыта из-за осадков и опасности схода лавин.

#რახდებაგზებზე 🔴 თოვლისა და ზვავსშიშროების გამო, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ფშაველი–აბანო–ომალოს საავტომობილო გზის კმ36-კმ44 მონაკვეთზე, ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. Опубликовано საავტომობილო გზების დეპარტამენტი Среда, 26 мая 2021 г.

"Из-за снега и опасности схода лавин на 36-44 километре автомобильной дороги Пшавели-Абано-Омало запрещено движение для всех видов автотранспорта", – говорится в заявлении.

Живописная дорога в Тушети считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.

Эта дорога – единственная, связывающая Телави – главный город Кахети – с высокогорным селом Омало. Ее длина 72 километра.

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