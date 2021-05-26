Грузинская армия пополнилась новобранцами

В этом году из-за пандемии коронавируса правительство страны решило не устраивать помпезные мероприятия

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. По случаю празднования Дня независимости Грузии 247 рекрутов принесли военную присягу – с сегодняшнего дня они стали полноправными членами Сил обороны Грузии.

Основная часть торжества прошла на Площади Свободы в центре Тбилиси, где состоялась демонстрация военной техники и церемония принесения присяги. Кроме столицы, церемония присяги прошла в Сванети – у подножья гор Ушба и Тетнулди, в Аджарии – в замке Петра, в Самцхе-Джавахети – у озера Паравани, в Кахети – в монастырском комплексе Некреси и в городе Мцхета.

С поздравительной речью к военным обратилась президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Хочу поздравить вас, грузинских солдат, с этим днем и столь важным событием национального значения! Вы сегодня клянетесь верно и непоколебимо служить родине", – заявила Зурабишвили.

С главным национальным праздником страны граждан поздравил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Как отметил глава грузинского правительства, сегодняшний день для каждого гражданина Грузии является днем победы, свободы и патриотизма.

"Идея свободы всегда была главной опорой, объединявшей всех патриотов, и сделавшей нашу страну свободной. Хочу поздравить каждого гражданина с сегодняшним днем", – отметил Гарибашвили.

С речью на церемонии также выступил глава законодательного органа страны Каха Кучава.

"Особенно хочу поздравить молодых людей, которые сегодня принесли присягу верности Грузии и встали на службу стране. Уверен, что они будут достойно служить родине и гордо носить имя грузинского солдата. Цена, которую наша страна заплатила за независимость и свободу, высока и каждый из нас обязан не забывать героев, которые пожертвовали жизни за родину", – заявил Кучава.

День независимости отмечается ежегодно 26 мая. В этот день в 1918 году первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны. Первая независимая республика просуществовала два с половиной года.

Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.

В этом году из-за пандемии коронавируса правительство страны решило не устраивать помпезные мероприятия. Вечером в Тбилисском государственном театре оперы и балета пройдет гала-концерт, посвященный Дню независимости Грузии.

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