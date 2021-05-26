17:21 26 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0420
  • 100 RUB4.4922
  • USD3.2993
Поиск
LIVE:
Глава Грузинской православной церкви, Католикос - Патриарх Всея Грузии Илья Второй

Католикос-Патриарх Илия II поздравил Грузию с Днем независимости

photo : Sputnik / Aram Nersesyan
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
День независимости Грузии (56)
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/10/251490134.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210526/251843553/Katalikos-Patriarkh-Iliya-II-pozdravil-Gruziyu-s-Dnem-nezavisimosti.html

Его Святейшество благословил борцов за независимость и призвал каждого положить свой кирпич в строительство государства

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил грузинский народ с Днем независимости.

Как говорится в поздравительном послании Патриарха, независимая Грузия это результат борьбы многих поколений.

"Поздравляю всю Грузию с Днем независимости. Этот день - определяет сущность нашего народа. Это результат борьбы поколений, и каждый должен бережно относиться к нему и положить свой кирпич в строительство страны. Да благословит Господь  борцов за независимость! Да благословит Господь всех, кто радеет за благополучие Родины!" - говорится в послании Патриарха.

26 мая Грузия отмечает День независимости. В этот день в 1918 году первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны. Первая независимая республика просуществовала два с половиной года.

Грузия восстановила независимость в 1991 году на основе всенародного референдума.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
День независимости Грузии (56)
Теги:
День независимости, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование Дня Независимости Грузии 26 мая 2021 года
Грузия празднует День независимости - фото
День Независимости Грузии: как в Тбилиси отметили главное событие страны - видео
День независимости Грузии: как в Тбилиси отметили главное событие страны – видео
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться