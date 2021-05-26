Католикос-Патриарх Илия II поздравил Грузию с Днем независимости

Его Святейшество благословил борцов за независимость и призвал каждого положить свой кирпич в строительство государства

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил грузинский народ с Днем независимости.

Как говорится в поздравительном послании Патриарха, независимая Грузия это результат борьбы многих поколений.

"Поздравляю всю Грузию с Днем независимости. Этот день - определяет сущность нашего народа. Это результат борьбы поколений, и каждый должен бережно относиться к нему и положить свой кирпич в строительство страны. Да благословит Господь борцов за независимость! Да благословит Господь всех, кто радеет за благополучие Родины!" - говорится в послании Патриарха.

26 мая Грузия отмечает День независимости. В этот день в 1918 году первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны. Первая независимая республика просуществовала два с половиной года.

Грузия восстановила независимость в 1991 году на основе всенародного референдума.

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