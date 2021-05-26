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Саломе Зурабишвили. Празднование Дня Независимости Грузии 26 мая 2021 года

По случаю Дня независимости президент Грузии помиловала 12 осужденных

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Президент Грузии (155)
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Sputnik Грузия
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Трое из помилованных покинут стены тюрьмы и выйдут на свободу сегодня же, остальным осужденным сокращен срок заключения

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили по случаю Дня независимости издала акт о помиловании, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент помиловала двенадцать осужденных. Учреждение по исполнению наказаний покинут трое заключенных, еще семерым осужденным сокращен срок тюремного заключения.

Как сообщает пресс-служба, двое из двенадцати помилованных были приговорены к условному сроку наказания.

Военный парад и церемония принесения присяги. Празднование Дня Независимости Грузии 26 мая 2021 года
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия отмечает День независимости

День независимости Грузии отмечается ежегодно 26 мая. В этот день в 1918 году первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны. Первая независимая республика просуществовала два с половиной года.

Грузия восстановила независимость в 1991 году на основе всенародного референдума.

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Темы:
Президент Грузии (155)
Теги:
Помилование, Президент Грузии, Грузия

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