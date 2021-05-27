10:53 27 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0420
  • 100 RUB4.4922
  • USD3.2993
Поиск
Грузия и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в области пересадки органов

Грузия и Турция будут сотрудничать в сфере пересадки органов

photo: Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Здравоохранение в Грузии (417)
25 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1b/251847183.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210527/251847450/Gruziya-i-Turtsiya-budut-sotrudnichat-v-sfere-peresadki-organov.html

Меморандум подписали Ассоциация трансплантологов Грузии, Общество трансплантологов Турции и Агентство сотрудничества и координации Турции

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Меморандум о сотрудничестве в сфере донации и пересадки органов подписан между Грузией и Турцией, сообщается на странице Минздрава в Facebook.

Главная цель проекта – обеспечить лабораторию трансплантации материально-технической и инженерной базой. Также в рамках проекта будут переподготовлены специалисты, создана соответствующая материально-техническая база и сформирована национальная координационная система трансплантации.

В Минздраве Грузии состоялась встреча с израильскими медиками
photo: Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs / FB
Универсальный препарат против коронавируса может быть применен в Грузии

"В этом направлении требования большие. Быстро развиваются сервисы трансплантации печени и почек. Однако для улучшения качества очень важно углубление международного сотрудничества. Сегодняшняя встреча и меморандум, который оформлен с Обществом трансплантологов Турции, и инициатива, которая будет реализована при поддержке Агентства технической координации Турции, направлены на улучшение навыков грузинских специалистов, проведение тренингов, и в целом на усиление сотрудничества в этой сфере", – заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния после подписания документа.

Меморандум оформлен между Ассоциацией трансплантологов Грузии, Обществом трансплантологов Турции и Агентством сотрудничества и координации Турции (TIKA).

Впервые в Грузии операцию по пересадке печени сделали в 2013 году. 20-часовая операция была проведена в Батуми. С тех пор все операции, проведенные грузинскими врачами, прошли успешно. Пациентам, которым до этого приходилось ездить за границу, могут получить квалифицированную медицинскую помощь в клиниках Аджарии.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Здравоохранение в Грузии (417)
Теги:
здравоохранение, Турция, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование Дня Независимости Грузии 26 мая 2021 года
Грузия празднует День независимости - фото
Русский писатель и Грузия: в Тбилиси проходят Дни Льва Толстого - видео
Русский писатель и Грузия: в Тбилиси проходят Дни Льва Толстого - видео
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться