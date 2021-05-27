Грузия и Турция будут сотрудничать в сфере пересадки органов

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Меморандум о сотрудничестве в сфере донации и пересадки органов подписан между Грузией и Турцией, сообщается на странице Минздрава в Facebook.

Главная цель проекта – обеспечить лабораторию трансплантации материально-технической и инженерной базой. Также в рамках проекта будут переподготовлены специалисты, создана соответствующая материально-техническая база и сформирована национальная координационная система трансплантации.

"В этом направлении требования большие. Быстро развиваются сервисы трансплантации печени и почек. Однако для улучшения качества очень важно углубление международного сотрудничества. Сегодняшняя встреча и меморандум, который оформлен с Обществом трансплантологов Турции, и инициатива, которая будет реализована при поддержке Агентства технической координации Турции, направлены на улучшение навыков грузинских специалистов, проведение тренингов, и в целом на усиление сотрудничества в этой сфере", – заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния после подписания документа.

Меморандум оформлен между Ассоциацией трансплантологов Грузии, Обществом трансплантологов Турции и Агентством сотрудничества и координации Турции (TIKA).

Впервые в Грузии операцию по пересадке печени сделали в 2013 году. 20-часовая операция была проведена в Батуми. С тех пор все операции, проведенные грузинскими врачами, прошли успешно. Пациентам, которым до этого приходилось ездить за границу, могут получить квалифицированную медицинскую помощь в клиниках Аджарии.

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