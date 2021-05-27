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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 508

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (302)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210527/251847573/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-508.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 17 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 481 пациент, а с начала пандемии вылечились 323 409

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 508. Скончались 17 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 340 838 случаев заражения.

Эпидемия коронавируса - прохожие идут по улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 481 человек, с начала пандемии вылечились 323 409 пациентов. Скончались 4 699.

За сутки сделано 24 358 тестов, в том числе 12 320 на антиген и 12 038 ПЦР-тестов.

Прививки сделали 125 601 человек, в том числе за последние сутки – 4 291.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,09%, за последние 14 дней – 3,77%, за последние семь дней – 3,47%.

В карантине в данное время находятся 48 человек, в стационарах – 3 965, в ковид-гостиницах – 668.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (302)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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