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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

COVID-статистика – смертность в Грузии остается высокой

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (302)
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Sputnik Грузия
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К этому времени 913 госпитализированных пациентов считаются тяжелыми, 219 из них подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 24 358 тестов на коронавирус, 12 320 – на антиген, 12 038 – ПЦР-тестов и выявлено 508 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 340 838 случаев инфицирования.

Амиран Гамкрелидзе на брифинге
© Sputnik / STRINGER
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За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 481 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 323 409 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 17 пациентов, а с начала пандемии – 4 699.

Из 508 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 252, Аджарии – 61, Имерети – 35, Квемо Картли – 42, Шида Картли – 20, Гурия – 9, Самегрело - Земо Сванети – 48, Кахети – 22, Мцхета-Мтианети – 14, Самцхе-Джавахети – три, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – два.

На данный момент в Грузии 12 704 активных случая, из них 3 965 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 913 пациентов тяжелое, 219 подключены к аппарату искусственного дыхания, 668 человек находятся в ковид-гостиницах, а 8 071 человек проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 48 человек, а в самоизоляции – 23 818.

Показатель положительности по данным на 26 мая составляет 2,09%, за две недели – 3,77%, за семь дней – 3,47%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (302)
Теги:
Статистика, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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