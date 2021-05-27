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Вакцинация от коронавируса в Мадриде

Минздрав Грузии открывает новую информационную платформу по вакцинации

© REUTERS / SERGIO PEREZ
Общество
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В Грузии началась вакцинация от коронавируса (128)
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Еще на одном сайте - ProVax - граждане смогут получить полную информацию о процессе вакцинации и где можно будет сделать прививку

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Минздрав Грузии открыл новую Facebook-страницу ProVax для повышения информированности граждан о важности вакцинации, сообщает ведомство.

На новой странице будет размещаться новейшая информация о вакцинации. Здесь можно будет получить информацию, где и как вакцинироваться. Также на странице будут размещаться детали программы вакцинации, факты и реальные данные.

Амиран Гамкрелидзе на брифинге
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Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет. 

По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделал 125 601 человек, из них полную дозу – 19 392.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (128)
Теги:
Вакцинация, Грузия

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