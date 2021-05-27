Минздрав Грузии открывает новую информационную платформу по вакцинации

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Минздрав Грузии открыл новую Facebook-страницу ProVax для повышения информированности граждан о важности вакцинации, сообщает ведомство.
На новой странице будет размещаться новейшая информация о вакцинации. Здесь можно будет получить информацию, где и как вакцинироваться. Также на странице будут размещаться детали программы вакцинации, факты и реальные данные.
Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет.
По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделал 125 601 человек, из них полную дозу – 19 392.
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