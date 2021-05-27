Медучреждения Грузии уже могут выдавать справки о полной вакцинации

Справки, которые можно получить о полной вакцинации, являются предшественниками ковид-паспортов и снабжены специальными кодами

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Медучреждения, включенные в процесс вакцинации, могут выдавать справку о иммунизации человека, заявил замдиректора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе во время видеовключения.

По его словам, эти справки имеют специальные коды.

"Если вам понадобится справка о том, что вы дважды вакцинированы, для путешествия или других целей, то учреждения, в которых проводят вакцинацию, могут выдать такую справку. Там, где вы сделаете вторую дозу и прививка будет зарегистрирована, можно будет получить не только прививочную карту, но и справку о двойной вакцинации. Это, скажем так, первый этап ковид-паспорта", - заявил Имнадзе.

Имнадзе не исключил, что допустимое время, когда можно сделать первую прививку после перенесения коронавируса, будет сокращено. На этом этапе пациент, перенесший коронавирус, может сделать прививку через 120 дней после болезни, однако во многих странах этот период гораздо меньше, отметил он.

Грузия работает над внедрением ковид-паспорта. По предварительной информации, в нем будет отражена информация о вакцинации, проведенных тестах и истории болезни. Окончательная концепция ковид-паспорта будет представлена и утверждена в ближайшее время.

Как известно, документ будет иметь как в электронную, так и печатную версию. Он предоставит полную информацию о том, когда человек был вакцинирован, проходил ли он ПЦР-тест, каков результат теста, а также полную историю, связанную с коронавирусом.

По информации Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, грузинский ковид-паспорт будет соответствовать параметрам и стандартам европейского аналога.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса к этому времени сделал 125 601 человек, из них полную дозу – 19 392.

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