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Депутаты парламента Грузии во время заседания

Запущена тестовая версия нового сайта парламента Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Парламент Грузии (307)
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Sputnik Грузия
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Обновленный сайт полностью стал намного более интерактивным, информативным и гибким, заявил спикер парламента

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Новый веб-сайт появился у парламента Грузии - презентацию сайта провел спикер парламента Каха Кучава на сегодняшнем пленарном заседании.

Как рассказал председатель парламента, обновленный сайт повысит уровень участия граждан в парламентской жизни. Работы над проектом велись около двух лет, и в течение месяца сайт будет работать в тестовом режиме.

Работа IT- специалиста за компьютером
© photo: Sputnik / Alexey Mal'gavko
Сайт парламента Грузии подвергся хакерской атаке

"Хочу обратиться к каждому, что пока сайт будет работать в тестовом режиме, если вы увидите изъяны или будут замечания, то сообщите о них. Обратная связь очень важна, чтобы эти замечания были исправлены и уже через месяц, когда сайт перейдет из тестового режима в обычный, он был бы совершенным", - заявил Каха Кучава.

По его словам, обновленный сайт полностью отвечает современным вызовам - стал намного более интерактивным, информативным и гибким.

Каха Кучава также отметил, что сайт адаптирован под нужды незрячих и слабовидящих людей. Кроме того, на сайте появилось чат, где на вопросы граждан в онлайн-режиме будут отвечать операторы.

Среди плюсов обновленного сайта - ускоренная поисковая система, при помощи которой лучше искать информацию о интересующихся законопроектах. На сайте также появился словарь парламентских терминов. Сразу же на главной странице дается информация о количестве депутатов, их обычное место посадки в зале и гендерная принадлежность.

Новый веб-сайт был разработан при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию / Инициативы демократического управления (USAID / GGI).

На сайте парламента Грузии активированы два новых домена: www.parlamenti.ge и грузинский домен - პარლამენტრი.გე, для тех граждан, которые не владеют английским языком.

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Темы:
Парламент Грузии (307)
Теги:
Интернет, Парламент Грузии, Грузия

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