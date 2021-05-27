Несколько случаев заражения индийским штаммом коронавируса выявлено в Грузии

Из-за выявления индийского штамма коронавируса в Грузии пока не планируется ужесточение правил или введение дополнительных ограничений

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Пять случаев индийского штамма коронавируса выявили эпидемиологи в Грузии, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

По словам Гамкрелидзе, из пяти человек, инфицированных индийским штаммом двое являются гражданами Грузии. Как отметил главный эпидемиолог страны, болезнь у пациентов протекает в легкой форме.

Контакты двух граждан Грузии установлены и изолированы. Все пятеро человек, инфицированных индийским штаммом имеют историю путешествия на Среднем Востоке и они приехали в Грузию в середине мая.

Трое из пяти человек, которые были гражданами других стран, уже покинули Грузию, а остальные местнрые жители изолированы и над ними идет наблюдение в домашних условиях.

Нужно отметить, что все пятеро человек, инфицированных индийским штаммом, приехали из одной страны.

"Я очень прошу - не надо паниковать. Во время ковид-пандемии коронавирус не раз мутировал. Были легкие мутации, также были мутации, на которые обращается больше внимания. Есть именно несколько мутаций, в частности, бразильский, южноафрикансикй, британский, индийский штаммы, за которыми идет особое наблюдение. Когда в Индии в течение одного месяца положение было особенно настораживающим, там ведущим был британский штамм, а не индийский", - заявил Гамкрелидзе.

У троих иностранцев инфицирование подтвердилось в ту ночь, когда они уехали из Грузии. Гамкрелидзе пояснил, что то, что у них был индийский штамм коронавируса подтвердилось сегодня. Согласно международным правилам здравоохранения все страны, в которых они отправились будут информированы о том, что эти лица инфицированы индийским штаммом.

Гамкрелидзе пояснил, что они приехали с отрицательным ПЦР-тестом, в течение нескольких дней находились в Грузии и возвращаясь обратно, сдали тест и у них подтвердилось заражение.

На вопрос - защищают ли вакцины от коронавируса, доступные в Грузии на сегодняшний день, от индийского штамма, Гамкрелидзе ответил, что те вакцины, которые признаны строгими регулирующими органами, покрывают все те штаммы, которые циркулируют в мире.

Из-за выявления индийского штамма коронавируса в Грузии, пока не планируется ужесточение правил или введение дополнительных ограничений.

По словам главного эпидемиолога страны, на данный момент в Грузии, в основном, циркулирует британский штамм коронавируса.

Индийский штамм коронавируса, который считают более заразным и устойчивым к антителам, по данным Всемирной организации здравоохранения, покорил несколько континентов и проник в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие штаммы, потому что он более агрессивный. Индийский штамм коронавируса выявлен в 52 странах мира, из них 25 – это европейские страны.

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