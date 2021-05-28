"Мы поплатимся за это" – о чем предупреждает грузинский эксперт

Георгий Пхакадзе считает, что пандемия еще сильна и нельзя расслабляться и сбрасывать со счетов ее последствия и в дальнейшем

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. В Грузии не принимаются те меры, которые необходимы для сохранения стабильной эпидемиологической ситуации, считает советник генерального секретаря ООН по вопросам здравоохранения, профессор Георгий Пхакадзе.

Эксперт уверен, что именно от действий государства зависит, насколько сильной будет четвертая волна коронавируса в Грузии. Сейчас же, по его словам, все усилия страны направлены на реанимацию экономики и за это придется поплатиться.

"От нас зависит, как мы сможем остановить четвертую волну. То есть мы знаем, что нужно делать, мы знаем и то, что в последнее время мы, к сожалению, не делаем то, что нужно эпидемиологам, а делаем то, что нужно экономике. Признаемся: все уже соглашаются с этим. Эпидемиологические нужды перенесены на десятый план, а на первом плане находится экономика и политическая ситуация. Мы поплатимся за это. Примером этого является Индия", – заявил Пхакадзе.

В Грузии эпидемиологи сообщили о выявлении индийского штамма. Специалисты призывают население к строгому соблюдению правил, поскольку индийский штамм отличается быстрым распространением и тяжелым течением.

"Ни в коем случае нельзя расслабляться, поскольку не исключено, что когда в стране фиксируется хотя бы один случай (индийского штамма) гарантии того, что он не распространится нет", – заявила профессор Мака Булеишвили.

Врачи не исключают, что в случае распространения нового штамма возникнет необходимость пересмотра существующих правил. Хотя глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе заявил, что пока введение дополнительных ограничительных мер из-за выявления индийского штамма не планируется.

"Для всех штаммов коронавируса один путь превенции – это дистанция, использование масок и вакцинация", – заявил инфекционист Александр Гогинава.

В Грузии индийский штамм коронавируса выявили у пяти человек. Из них двое являются гражданами Грузии и находятся под наблюдением врачей дома. Что касается остальных трех, то это были граждане других стран и они уже покинули Грузию. Все пятеро инфицированных индийским штаммом имеют историю путешествия на Средний Восток и попали в Грузию в середине мая.

Индийский штамм коронавируса, который считают более заразным и устойчивым к антителам, по данным Всемирной организации здравоохранения, покорил несколько континентов и проник в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие штаммы, потому что он более агрессивный. Индийский штамм коронавируса выявлен в 52 странах мира, из них 25 – это европейские страны.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.