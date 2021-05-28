Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1056

За последние 24 часа от коронавируса скончались 28 человек, из ковид-клиник страны выписан 1 071 пациент, а с начала пандемии вылечились 324 426

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 056. Скончались 28 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 341 894 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинул 1 071 человек, с начала пандемии вылечились 324 426 пациентов. Скончались 4 727.

За сутки сделано 38 921 тест, в том числе 26 713 на антиген и 12 208 ПЦР-тестов.

Прививки сделали 130 037 человек, в том числе за последние сутки – 4 445.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,71%, за последние 14 дней – 3,68%, за последние семь дней – 3,22%.

В карантине в данное время находится 51 человек, в стационарах – 3 937, в ковид-гостиницах – 675.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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