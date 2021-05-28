COVID-статистика – в Грузии за сутки от коронавируса скончались 28 человек

На данный момент 913 госпитализированных пациентов считаются тяжелыми, 219 из них подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 38 921 тест на коронавирус, 26 713 – на антиген, 12 208 – ПЦР-тестов и выявлено 1 056 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зарегистрировано 341 894 случая инфицирования.

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 071 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 324 426 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 28 человек, а с начала пандемии – 4 727.

Из 1 056 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 569, Аджарии – 102, Имерети – 103, Квемо Картли – 58, Шида Картли – 40, Гурии – 14, Самегрело - Земо Сванети – 84, Кахети – 39, Мцхета-Мтианети – 24, Самцхе-Джавахети – 16, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – семь.

На данный момент в Грузии 12 715 активных случаев, из них 3 937 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 913 пациентов тяжелое, 219 подключены к аппарату искусственного дыхания. 675 человек находятся в ковид-гостиницах. 8 103 человека проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 51 человек, в самоизоляции – 22 733.

Показатель положительности по данным на 27 мая составляет 2,71%, за две недели – 3,68%, за семь дней – 3,22%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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