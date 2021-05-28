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Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе

Главный эпидемиолог Грузии сделал вторую прививку от коронавируса

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (308)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210528/251861017/Glavnyy-epidemiolog-Gruzii-sdelal-vtoruyu-privivku-ot-koronavirusa.html

Амиран Гамкрелидзе, который переболел коронавирусом в декабре, уже может считаться полностью вакцинированным

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе сделал вторую дозу китайской вакцины Sinopharm, сообщается на сайте центра в Facebook.

Первую дозу вакцины Гамкрелидзе сделал в прямом эфире 4 мая.

Вакцинация от коронавируса
© REUTERS / SERGIO PEREZ
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В канун Нового года, в конце декабря, Гамкрелидзе заразился коронавирусом от инфицированного пациента, с которым имел контакт. У него не было ярко выраженных симптомов, поэтому он переболел в легкой форме. 

Когда Грузия получила вакцину от коронавируса, Гамкрелидзе обещал привиться тем препаратом, который будет доступен в стране, после истечения 120-дневого срока после его болезни.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 130 037 человек, из них полную дозу – 21 058.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (308)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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