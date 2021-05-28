Главный эпидемиолог Грузии сделал вторую прививку от коронавируса

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе сделал вторую дозу китайской вакцины Sinopharm, сообщается на сайте центра в Facebook.
Первую дозу вакцины Гамкрелидзе сделал в прямом эфире 4 мая.
В канун Нового года, в конце декабря, Гамкрелидзе заразился коронавирусом от инфицированного пациента, с которым имел контакт. У него не было ярко выраженных симптомов, поэтому он переболел в легкой форме.
Когда Грузия получила вакцину от коронавируса, Гамкрелидзе обещал привиться тем препаратом, который будет доступен в стране, после истечения 120-дневого срока после его болезни.
По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 130 037 человек, из них полную дозу – 21 058.
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