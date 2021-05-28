Патриарх Грузии призвал соотечественников за рубежом постоянно помнить о Родине

Родина – это единственный дом от Бога, без которого человек всегда будет бесприютным, написал Его Святейшество в своем послании диаспоре

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II поздравил проживающих за рубежом соотечественников с Днем диаспоры, обращение Его Святейшества опубликовано на сайте Патриархии.

"Я говорил раньше, повторю и сейчас: каждый из вас очень дорог для родины. Вы являетесь нашей частью, болью, нашей надеждой, поскольку много семей живут благодаря вам и большая часть нашей молодежи получает образование за рубежом", – говорится в послании.

По словам Патриарха, любая диаспора – это лицо родины, и поэтому на каждом ее представителе лежит огромная ответственность.

"В той стране, где вы находитесь, от вас зависит какое впечатление и отношение будет к Грузии и грузинам в целом. Это многие из вас могут не осознать, но это реальность и ее никогда не надо забывать. Старайтесь прославить вашу родину, ваших предков, родных и семью. Родина – это не только географическое место. Родина – это твой язык, твоя культура, твоя история, воздух, насыщенный переживаниями и молитвами твоих предков, это земля, политые их кровью, потом, их могилы…", – пишет Патриарх в письме.

Родина – это единственный дом от Бога, без которого человек всегда будет бесприютным, какой бы обеспеченной не была его жизнь, напоминает Его Святейшество. По его словам, именно для укрепления этих чувств много лет назад за рубежом открылись представительства Грузинской православной церкви – епархии. Большая часть священнослужителей работает там, чтобы создать поколению, родившемуся за рубежом, родную среду, учить их грузинскому языку, истории, грузинским танцам и песням, традициям, а паству объединить и связать друг с другом.

Патриарх особо поблагодарил всех, кто работает в этом направлении, а также посольства за работу во время пандемии.

"Правда, это испытание предложило миру новые правила жизни и создало серьезные проблемы, но мы не должны бояться. Все в руках Божьих и доверьтесь Ему... Да благословит Господь вас и всю Грузию", – пишет Патриарх.

В последние годы в Грузии в конце мая отмечают День диаспоры, в рамках которого проводятся различные форумы и мероприятия, посвященные сохранению связи грузинской диаспоры с родиной.

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