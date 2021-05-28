18:12 28 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9824
  • 100 RUB4.4459
  • USD3.2635
Поиск
Тенгиз Церцвадзе

Есть ли риск массового распространения индийского штамма в Грузии?

photo : Government of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (310)
26301
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/18/250141906.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210528/251862748/Est-li-risk-massovogo-rasprostraneniya-indiyskogo-shtamma-v-Gruzii.html

В Грузии уже выявлено пять случаев заражения индийским штаммом коронавируса, но эпидемиологи не видят угрозы его массового распространения

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Грузия определенно защищена от массового распространения индийского штамма коронавируса, заявила глава боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

По ее словам, пока нет данных, имеет ли индийский штамм особенную клиническую форму.

Медик в одной из грузинских больниц
photo: Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs / FB
Несколько случаев заражения индийским штаммом коронавируса выявлено в Грузии

"От массового распространения индийского штамма мы определенно защищены, однако это не дает нам права расслабиться. Не могу сказать, что этот штамм отличается особенной тяжестью. Есть мнение, что он легче распространяется. Возможно, он отличается большей летальностью, но подтверждающих данных нет", - заявила Энделадзе.

Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе в эфире телекомпании Imedi заявил, что защита человека от коронавируса не определяется количеством антител в организме. По его словам, люди, имеющие большое количество антител, защищены не больше, чем те, у кого их меньше.

"Например, если у меня армия из 600 солдат, это не значит, что все 600 боеспособны, а у кого 300 солдат, тот менее защищен. Нет, возможно, он из 300 имеет 290 боеспособных солдат, а из моих 600 боеспособными могут быть только сто", - объяснил Церцвадзе.

Работа во время пандемии - врач Скорой помощи 112 в маске
© Sputnik / Goga Vardzieli
COVID-статистика – в Грузии за сутки от коронавируса скончались 28 человек

Церцвадзе отметил, что по рекомендации ВОЗ, анализ на антитела не обязателен, поскольку полученные цифры являются условными и не дают точного результата.

В Грузии индийский штамм коронавируса выявили 27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. Из них двое являются гражданами Грузии и находятся под наблюдением врачей дома. Остальные трое - иностранцы и уже покинули Грузию. Все пятеро инфицированных индийским штаммом имеют историю путешествия на Среднем Востоке и прибыли в Грузию в середине мая.

Индийский штамм коронавируса, который считают более заразным и устойчивым к антителам, по данным Всемирной организации здравоохранения, покорил несколько континентов и проник в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие штаммы, потому что он более агрессивный. Индийский штамм коронавируса выявлен в 52 странах мира, из них 25 – это европейские страны.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (310)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Актер ДжоДжо Хамнер из шоу «Sexxy After Dark by Дженнифер Ромас» получает вакцину Pfizer-BioNTech в Hustler Club Ларри Флинта в Лас-Вегас, Невадам
Ресторан, стадион, берег реки: Необычные пункты вакцинации от COVID-19 – фото
Самый опасный вулкан: как Ньирагонго разрушил жизнь тысяч человек
Потоки лавы и огонь: как вулкан Ньирагонго разрушил жизнь тысяч человек
Крупнейшие в Европе страны-экспортеры вина
Крупнейшие в Европе страны-экспортеры вина
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться