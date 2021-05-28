Есть ли риск массового распространения индийского штамма в Грузии?

В Грузии уже выявлено пять случаев заражения индийским штаммом коронавируса, но эпидемиологи не видят угрозы его массового распространения

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Грузия определенно защищена от массового распространения индийского штамма коронавируса, заявила глава боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

По ее словам, пока нет данных, имеет ли индийский штамм особенную клиническую форму.

"От массового распространения индийского штамма мы определенно защищены, однако это не дает нам права расслабиться. Не могу сказать, что этот штамм отличается особенной тяжестью. Есть мнение, что он легче распространяется. Возможно, он отличается большей летальностью, но подтверждающих данных нет", - заявила Энделадзе.

Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе в эфире телекомпании Imedi заявил, что защита человека от коронавируса не определяется количеством антител в организме. По его словам, люди, имеющие большое количество антител, защищены не больше, чем те, у кого их меньше.

"Например, если у меня армия из 600 солдат, это не значит, что все 600 боеспособны, а у кого 300 солдат, тот менее защищен. Нет, возможно, он из 300 имеет 290 боеспособных солдат, а из моих 600 боеспособными могут быть только сто", - объяснил Церцвадзе.

Церцвадзе отметил, что по рекомендации ВОЗ, анализ на антитела не обязателен, поскольку полученные цифры являются условными и не дают точного результата.

В Грузии индийский штамм коронавируса выявили 27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. Из них двое являются гражданами Грузии и находятся под наблюдением врачей дома. Остальные трое - иностранцы и уже покинули Грузию. Все пятеро инфицированных индийским штаммом имеют историю путешествия на Среднем Востоке и прибыли в Грузию в середине мая.

Индийский штамм коронавируса, который считают более заразным и устойчивым к антителам, по данным Всемирной организации здравоохранения, покорил несколько континентов и проник в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие штаммы, потому что он более агрессивный. Индийский штамм коронавируса выявлен в 52 странах мира, из них 25 – это европейские страны.

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