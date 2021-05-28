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Нищие просят милостыню на улицах

Пятая часть населения Грузии живет за чертой бедности

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Социальная сфера в Грузии (350)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210528/251866540/Pyataya-chast-naseleniya-Gruzii-zhivet-za-chertoy-bednosti.html

Уровень абсолютной бедности в Грузии с 2019 года, когда он составлял 19,5%, вырос на 1,8 процентного пункта

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. За чертой бедности в Грузии в 2020 году находилось 21,3% населения, говорится на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

По данным ведомства, уровень абсолютной бедности в Грузии, который означает число людей, не имеющих доступа к минимальным средствам к существованию, с 2019 года вырос на 1,8 процентного пункта. При этом, в 2019 году уровень абсолютной бедности составлял 19,5%.

Мужчины обсуждают текущую ситуацию в стране
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Безработица в Грузии продолжает расти – новые данные статистики

За чертой бедность проживает 17,1% жителей города и 27,5% жителей сел.

Трудоспособное население в Грузии составляет 48,3% от количества всех жителей страны, этот показатель уменьшился за год на три процентных пункта

При этом уровень безработицы к концу 2020 года составлял 20,4% и по сравнению с 2019 годом повысился на 3,8 процентного пункта.

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Темы:
Социальная сфера в Грузии (350)
Теги:
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, Грузия

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