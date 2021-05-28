Пятая часть населения Грузии живет за чертой бедности

Уровень абсолютной бедности в Грузии с 2019 года, когда он составлял 19,5%, вырос на 1,8 процентного пункта

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. За чертой бедности в Грузии в 2020 году находилось 21,3% населения, говорится на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

По данным ведомства, уровень абсолютной бедности в Грузии, который означает число людей, не имеющих доступа к минимальным средствам к существованию, с 2019 года вырос на 1,8 процентного пункта. При этом, в 2019 году уровень абсолютной бедности составлял 19,5%.

За чертой бедность проживает 17,1% жителей города и 27,5% жителей сел.

Трудоспособное население в Грузии составляет 48,3% от количества всех жителей страны, этот показатель уменьшился за год на три процентных пункта

При этом уровень безработицы к концу 2020 года составлял 20,4% и по сравнению с 2019 годом повысился на 3,8 процентного пункта.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.