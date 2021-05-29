Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 986

За последние 24 часа от коронавируса скончались 12 человек, из ковид-клиник страны выписаны 590 пациентов

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 986. Скончались 12 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 342 880 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 590 человек, с начала пандемии вылечились 325 016 пациентов. Скончались 4 739.

За сутки сделано 43 286 тестов, из которых 28 001 на антиген и 15 285 ПЦР-тестов.

Прививки сделали 134 602 человека, в том числе за последние сутки – 4 565.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,28%, за последние 14 дней – 3,53%, за последние семь дней – 2,97%.

В карантине в данное время находится 48 человек, в стационарах – 3 826, в ковид-гостиницах – 693.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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