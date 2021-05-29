Главное о COVID на 29 мая: в Тбилиси выявлено больше всего новых случаев

На сегодняшний день состояние 887 пациентов тяжелое, 222 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Из 986 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за минувшие сутки, в Тбилиси зафиксировано 535 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Всего за последние 24 часа проведено 43 286 тестов на коронавирус, из которых 28 001 на антиген и 15 285 ПЦР-тестов.

Ковид-география регонов выглядит следующим образом:

Аджария – 82

Имерети – 76

Квемо Картли – 46

Шида Картли – 26

Гурия – 14

Самегрело - Земо Сванети – 100

Кахети – 51

Мцхета-Мтианети – 38

Самцхе-Джавахети – 12

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 6.

На данный момент в Грузии 13 099 активных случая, из них 3 826 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 887 пациентов тяжелое, 222 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 693 человека находятся в ковид-гостиницах, 8 580 человека проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 48 человек, а в самоизоляции – 23 011.

Показатель положительности по данным на 28 мая составляет 2,28%, за две недели – 3,53%, за семь дней – 2,97%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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