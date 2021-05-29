Главный эпидемиолог Грузии: новых случаев индийского штамма коронавируса в стране нет

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Новых случаев инфицирования индийским штаммом коронавируса в Грузии не зафиксировано, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

На этой неделе эпидемиологи сообщили о выявлении индийского штамма у пяти человек. Из них двое являются гражданами Грузии и находятся под наблюдением врачей дома. Что касается остальных трех, то это были граждане других стран, и они уже покинули Грузию. Все пятеро инфицированных индийским штаммом имеют историю путешествия на Средний Восток и попали в Грузию в середине мая

"Новых случаев инфицирования индийским штаммом в стране не подтверждено. Все выявлено пять случаев, о которых мы уже сообщили", - сказал Гамкрелидзе.

При этом эпидемиолог отметил, что в стране нет даже случая подозрения этого штамма коронавируса.

Специалисты призывают население к строгому соблюдению правил, поскольку индийский штамм отличается быстрым распространением и тяжелым течением.

Врачи не исключают, что в случае распространения нового штамма возникнет необходимость пересмотра существующих правил. Хотя глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе заявил, что пока введение дополнительных ограничительных мер из-за выявления индийского штамма не планируется.

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