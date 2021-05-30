11:49 30 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9922
  • 100 RUB4.4555
  • USD3.2779
Поиск
Рикотский перевал. Строительство новой трассы Восток Запад и прокладка тоннелей

Рикотский тоннель в Грузии закрыт для автомобилей

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (475)
148 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1e/251875994.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210530/251875998/Rikotskiy-tonnel-v-Gruzii-zakryt-dlya-avtomobiley.html

Ограничение связано с поломкой грузовика в тоннеле, который заблокировал движение в тоннеле, и автотранспорт направлен по объездной дороге

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Движение автотранспорта в тоннеле Рикоти, который является частью международной автомагистрали Восток-Запад, временно остановлено.

По информации Первого канала, ограничение связано с поломкой грузовика в тоннеле, который заблокировал движение. Транспорт движется по объездной дороге в обоих направлениях, минуя тоннель

Рикотский перевал. Строительство новой трассы Восток Запад и прокладка тоннелей
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Строительство дороги на Рикотском перевале в Грузии продолжается

По информации департамента автомобильных дорог Грузии, движение восстановится после того, как преграждающий путь грузовик вывезут из тоннеля.

Трасса Восток–Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (475)
Теги:
Департамент автомобильных дорог, Рикотский тоннель, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Кейт Миддлтон тестирует наземную яхту на пляже Вест-Сэндс, Шотландия
Оторва герцогиня Кембриджская и Леди Гага в подранных колготках - лучшие фото недели
Протесты в Грузии против ковид-ограничений: музыканты устроили перформанс - видео
Протесты в Грузии против ковид-ограничений: музыканты устроили перформанс – видео
Крупнейшие в Европе страны-экспортеры вина
Крупнейшие в Европе страны-экспортеры вина
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться