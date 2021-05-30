Рикотский тоннель в Грузии закрыт для автомобилей

Ограничение связано с поломкой грузовика в тоннеле, который заблокировал движение в тоннеле, и автотранспорт направлен по объездной дороге

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Движение автотранспорта в тоннеле Рикоти, который является частью международной автомагистрали Восток-Запад, временно остановлено.

По информации Первого канала, ограничение связано с поломкой грузовика в тоннеле, который заблокировал движение. Транспорт движется по объездной дороге в обоих направлениях, минуя тоннель

По информации департамента автомобильных дорог Грузии, движение восстановится после того, как преграждающий путь грузовик вывезут из тоннеля.

Трасса Восток–Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.

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