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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 723

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (315)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 18 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 407 пациентов

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 723. Скончались 18 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 343 603 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 407 человек, с начала пандемии вылечились 326 423 пациента. Скончались 4 757.

Медик в одной из грузинских больниц
photo: Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs / FB
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За сутки сделано 25 300 тестов, из которых 14 238 на антиген и 11 062 ПЦР-теста.

Прививки сделал 138 151 человек, в том числе за последние сутки – 3 484.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,86%, за последние 14 дней – 3,46%, за последние семь дней – 2,85%.

В карантине в настоящее время находится 47 человек, в стационарах – 3 815, в ковид-гостиницах – 661.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (315)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия

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