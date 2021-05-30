Противники Намахвани ГЭС пытаются прорваться к месту строительства

Бьют ладонями по заграждениям - 216-й день протеста противников Намахвани ГЭС начался со столкновения с полицией

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Между противниками строительства Намахвани ГЭС и полицией в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета на западе Грузии поздно ночью произошло небольшое столкновение.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 216 дней. 23 мая протестующие из регионов Грузии прибыли в Тбилиси и здесь провели масштабную акцию. В ультимативной форме они выдвинули правительству ряд требований, которые так и не были выполнены, несмотря на угрозы участников протестного движения "парализовать" город. 24 и 25 мая участники акции парализовали движение на нескольких улицах в центре столицы.

Во вторник, 25 мая, вечером они приняли решение вернуться в ущелье реки Риони и уже на месте помешать компании ENKA вести строительные работы. Той же ночью полиция возвела в селе Гумати металлические ограждения, чтобы преградить протестующим пусть к селу Намохвани и месту строительных работ.

Противостояние обострилось после того, как несколько участников акции попытались прорваться через металлические баррикады и пройти к селу Намохвани. Полиции пришлось увести нескольких человек с территории. Спустя некоторое время их отпустили.

После этого протестующие продолжили бить ладонями по заграждениям. Такая форма протеста продолжается уже пятый день.

Несмотря на дождь участники акции не расходятся и остаются в палатках. Палаточные городки разбиты на трех локациях: у металлических баррикад и офиса компании ENKA в селе Гумати, а также в селе Твиши.

В свою очередь накануне стало известно, что Министерство юстиции Грузии объявило тендер для поиска иностранной юридической компании, которая изучит документацию, связанную с проектом строительства Намахвани ГЭС.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил Минюсту изучить всю документацию в конце апреля. Причиной поручения стали непрекращающиеся протесты против строительства ГЭС. Компания должна дать юридическое заключение в течение 45 дней.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из двух каскадов: один – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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