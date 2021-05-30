Главное о COVID на 30 мая: какая ситуация в регионах?

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Из 723 новых случаев инфицирования коронавирусом, выявленных в Грузии за минувшие сутки, 403 зарегистрировано в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства.

Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев Самегрело - Земо Сванети 77 Имерети 55 Квемо Картли 52 Аджария 51 Кахети 36 Шида Картли 19 Гурия 19 Мцхета-Мтианети 6 Самцхе-Джавахети 4 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 1

В настоящее время насчитывается 12 397 активных случаев заражения, из них 3815 пациентов проходят лечение в больницах, 661 человек размещен в ковид-гостиницах, 7921 проходит лечение на дому, 47 человек помещены в карантинные зоны. В самоизоляции находятся 22 685 человек.

Состояние 882 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 226 человек.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 343 603 случая заражения, вылечились 326 423 пациента, скончались 4 757.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

