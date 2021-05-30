Главное о COVID на 30 мая: какая ситуация в регионах?

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Из 723 новых случаев инфицирования коронавирусом, выявленных в Грузии за минувшие сутки, 403 зарегистрировано в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства.
Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Самегрело - Земо Сванети
|77
|Имерети
|55
|Квемо Картли
|52
|Аджария
|51
|Кахети
|36
|Шида Картли
|19
|Гурия
|19
|Мцхета-Мтианети
|6
|Самцхе-Джавахети
|4
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|1
В настоящее время насчитывается 12 397 активных случаев заражения, из них 3815 пациентов проходят лечение в больницах, 661 человек размещен в ковид-гостиницах, 7921 проходит лечение на дому, 47 человек помещены в карантинные зоны. В самоизоляции находятся 22 685 человек.Состояние 882 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 226 человек.
С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 343 603 случая заражения, вылечились 326 423 пациента, скончались 4 757.
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