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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Главное о COVID на 30 мая: какая ситуация в регионах?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (316)
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Sputnik Грузия
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В настоящее время насчитывается 12 397 активных случаев заражения, состояние 882 человек оценивается как тяжелое

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Из 723 новых случаев инфицирования коронавирусом, выявленных в Грузии за минувшие сутки, 403 зарегистрировано в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства.

Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев
Самегрело - Земо Сванети 77
Имерети 55
Квемо Картли 52
Аджария 51
Кахети 36
Шида Картли 19
Гурия 19
Мцхета-Мтианети 6
Самцхе-Джавахети 4
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 1

В настоящее время насчитывается 12 397 активных случаев заражения, из них 3815 пациентов проходят лечение в больницах, 661 человек размещен в ковид-гостиницах, 7921 проходит лечение на дому, 47 человек помещены в карантинные зоны. В самоизоляции находятся 22 685 человек.

Состояние 882 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 226 человек.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 343 603 случая заражения, вылечились 326 423 пациента, скончались 4 757.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (316)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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