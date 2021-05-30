Грузинская Ирина Шейк вышла замуж

Российская модель грузинского происхождения Миранда Шелия, очень похожая на всемирно известную Ирину Шейк, во второй раз вышла замуж

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Российская модель Миранда (Мими) Шелия, которую называют грузинской Ириной Шейк за необычайное сходство со всемирно известной звездой подиума, вышла замуж.

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Яркие фото новобрачных, сделанные в ЗАГСе, появились сегодня на странице 28-летней Миранды и ее друзей в Instagram.

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Это не первый брак для Шелия. Красавица с осиной талией несколько лет назад пережила тяжелый разрыв. Сама Миранда предпочитает не обсуждать эту тему с журналистами.

Популярность модель стала набирать после продолжительного романа с нападающим московского "Локомотива" Федором Смоловым. Правда, и с ним девушка рассталась.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Миранда Шелия и Ирина Шейк

Имя нового избранника и уже официального супруга, как и его профессия, пока не разглашаются.