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Миранда Шелия

Грузинская Ирина Шейк вышла замуж

photo: Miranda Shelia / FB
Общество
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Темы:
Светская хроника (467)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1e/251878288.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210530/251878087/Gruzinskaya-Irina-Sheyk-vyshla-zamuzh.html

Российская модель грузинского происхождения Миранда Шелия, очень похожая на всемирно известную Ирину Шейк, во второй раз вышла замуж

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Российская модель Миранда (Мими) Шелия, которую называют грузинской Ириной Шейк за необычайное сходство со всемирно известной звездой подиума, вышла замуж.

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Публикация от Miranda Sheliya (@mimishelini)

Яркие фото новобрачных, сделанные в ЗАГСе, появились сегодня на странице 28-летней Миранды и ее друзей в Instagram.

Это не первый брак для Шелия. Красавица с осиной талией несколько лет назад пережила тяжелый разрыв. Сама Миранда предпочитает не обсуждать эту тему с журналистами.

Популярность модель стала набирать после продолжительного романа с нападающим московского "Локомотива" Федором Смоловым. Правда, и с ним девушка рассталась.

Миранда Шелия и Ирина Шейк
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Миранда Шелия и Ирина Шейк

Имя нового избранника и уже официального супруга, как и его профессия, пока не разглашаются.

Темы:
Светская хроника (467)

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