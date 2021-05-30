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Амиран Гамкрелидзе

Число новых случаев инфицирования COVID в Грузии постепенно сокращается

photo: National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH) / FB
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (318)
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Sputnik Грузия
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Одним из фактором по-прежнему высокого числа инфицированных эпидемиолог назвал несоблюдение масочного режима

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Грузии на данном этапе стабильна, а количество инфицированных медленно, но неуклонно сокращается, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе журналистам.

По словам главного эпидемиолога Грузии, о стабилизации свидетельствует положительный показатель инфицирования - 2,96%.

Несмотря на это Гамкрелидзе отметил, что 700 случаев, зафиксированных в стране сегодня и 1000 случаев, выявленных накануне, свидетельствуют о том, что ежедневный прирост случаев для Грузии остается высоким.

Одним из фактором высокого числа инфицированных Гамкрелидзе назвал несоблюдение масочного режима. За последнюю неделю показатель ношения масок снизился до 68 %.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Главное о COVID на 30 мая: какая ситуация в регионах?

Особого внимания заслуживает ситуация на курортах, где туристы практически не соблюдают масочный режим.

"По моим наблюдениям, местные жители больше следуют рекомендациям, чем туристы.", - сказал Гамкрелидзе.

Эпидемиолог призвал туристов и местных жителей к соблюдению рекомендаций.

За последние 24 часа в Грузии выявлено 723 новых случая заражения. Проведено более 25 000 тестов.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 343 603 случая заражения, вылечились 326 423 пациента, скончались 4 757.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (318)
Теги:
Амиран Гамкрелидзе, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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