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Проект реставрации парка Мзиури

Празднование Дня защиты детей в Тбилиси пройдет в парке "Мзиури"

photo : courtesy of Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Общество
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (860)
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Многие мероприятия в этот день будут посвящены популяризации чтения, поскольку в апреле Тбилиси стал "Всемирной книжной столицей"

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Международный день защиты детей 1 июня отметят в обновленном тбилисском парке "Мзиури", сообщает пресс-служба мэрии города.

Развлекательные и образовательные мероприятия будут проходить с 16:00 до 20:00 под открытым небом на нескольких локациях.

Гостей ожидают концерт детских студий, кукольные представления, шоу иллюзионистов и выступление ди-джеев.

Парк Мзиури в годовщину наводнения
© Sputnik / Levan Avlabreli
Тбилисский парк "Мзиури" почти восстановлен после разрушительного наводнения

Многие мероприятия в этот день будут посвящены популяризации чтения, поскольку в апреле Тбилиси официально приступил к исполнению полномочий "Всемирной книжной столицы". В парке "Мзиури" состоится выставка-продажа детской литературы и предметов ручной работы. Рассказывать сказки детям будут популярные грузинские актеры.

Также в программе отмечены – шествие драммеров, "веселые старты", цирковые представления, представление сказочных героев и многое другое. В течение дня детей будут бесплатно угощать сладостями.

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (860)
Теги:
Парк "Мзиури", Международный день защиты детей, Грузия

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