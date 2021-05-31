Празднование Дня защиты детей в Тбилиси пройдет в парке "Мзиури"

Многие мероприятия в этот день будут посвящены популяризации чтения, поскольку в апреле Тбилиси стал "Всемирной книжной столицей"

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Международный день защиты детей 1 июня отметят в обновленном тбилисском парке "Мзиури", сообщает пресс-служба мэрии города.

Развлекательные и образовательные мероприятия будут проходить с 16:00 до 20:00 под открытым небом на нескольких локациях.

Гостей ожидают концерт детских студий, кукольные представления, шоу иллюзионистов и выступление ди-джеев.

Многие мероприятия в этот день будут посвящены популяризации чтения, поскольку в апреле Тбилиси официально приступил к исполнению полномочий "Всемирной книжной столицы". В парке "Мзиури" состоится выставка-продажа детской литературы и предметов ручной работы. Рассказывать сказки детям будут популярные грузинские актеры.

Также в программе отмечены – шествие драммеров, "веселые старты", цирковые представления, представление сказочных героев и многое другое. В течение дня детей будут бесплатно угощать сладостями.

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