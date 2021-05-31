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Эпидемия коронавируса - женщины на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 360

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (322)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210531/251880323/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-360.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 16 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 195 пациентов, а с начала пандемии вылечились 327 618

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 360. Скончались 16 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 327 618 случаев заражения.

Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках
© Sputnik / STRINGER
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 195 человек, с начала пандемии вылечились 327 618 пациентов. Скончались 4 773.

За сутки сделано 12 207 тестов, в том числе 6 581 на антиген и 5 626 ПЦР-тестов.

Прививки сделали 138 914 человек, в том числе за последние сутки – 763.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,95%, за последние 14 дней – 3,41%, за последние семь дней – 2,8%.

В карантине в данное время находятся 44 человека, в стационарах – 3 829, в ковид-гостиницах – 658.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (322)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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