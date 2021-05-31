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Дом Юстиции в столице Грузии, где расположены также Национальный банк и Министерство энергетики

Кто может восстановить или сохранить гражданство Грузии

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Общество
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Sputnik Грузия
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В Грузии восстановить или сохранить гражданство можно до 31 декабря 2022 года – соответствующие поправки в закон "О гражданстве" уже вступили в силу

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Агентство развития государственных сервисов Минюста Грузии разъясняет правила восстановления и сохранения гражданства страны.

На прошлой неделе президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала поправки в закон "О гражданстве Грузии", согласно которым срок восстановления, а также сохранения гражданства Грузии продлен до 31 декабря 2022 года. Также до конца будущего года смогут решить вопрос с гражданством те, кто родился до 1993 года и так и не получил гражданства ни одной страны.

Министерство юстиции Грузии
© Sputnik / Levan Avlabreli
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Только в 2020 году 7 123 граждан Грузии обратились к Агентству развития государственных сервисов с просьбой сохранения, восстановления, предоставления гражданства Грузии по особому правилу и установления гражданства.

Сохранить гражданство Грузии можно:

– Если он/она получит согласие от государства сохранить гражданство Грузии до получения гражданства другой страны;

– Если человек уже является гражданином другой страны, но статус гражданина Грузии еще не прекращен, то он/она имеет возможность подать заявление о сохранении гражданства Грузии до 31 декабря 2022 года.

Гражданство Грузии будет восстановлено:

– Если он/она утратил гражданство Грузии после получения гражданства другой страны и до 31 декабря 2022 года обратится к Агентству развития государственных сервисов с просьбой о временном восстановлении гражданства. Для этого он/она должен пройти соответствующий тест по грузинскому языку.

Грузинский международный биометрический паспорт
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Согласно поправкам, возможно восстановление гражданство несовершеннолетнему в том случае, если родитель восстановит гражданство Грузии.

Гражданство Грузии по особому правилу предоставляется:

Если человек родился в Грузии, но гражданство Грузии не было установлено, то он/она может подать заявление в Агентство развития государственных сервисов о предоставлении гражданства Грузии по особому правилу. В таком случае он/она должен пройти тест по грузинскому языку, по истории Грузии и по основам права.

Гражданство Грузии устанавливается лицу, родившемуся до 31 марта 1993 года:

Если человек родился после 31 марта 1975 года и к 31 марта 1993 года проживал на территории Грузии минимум пять лет и не получал гражданства другой страны;

Если человек родился на территории Грузии, покинул страну после 21 декабря 1991 года и не получал гражданства другой страны.

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Теги:
Гражданство, Грузия

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