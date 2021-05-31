Главное о COVID на 31 мая: случаев инфицирования стало меньше

На лечении в стационарах в данное время находятся 3 829 человек, 892 из них считаются тяжелыми, 220 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Из 360 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в Грузии за минувшие сутки, в Тбилиси зафиксировано 200 фактов, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом: в Аджарии – 43, Имерети – 27, Квемо Картли – 22, Шида Картли – шесть, Гурии – шесть, Самегрело - Земо Сванети – 24, Кахети – 13, Мцхета-Мтианети – восемь, Самцхе-Джавахети – шесть, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – пять.

В настоящее время зарегистрировано 11 546 активных случаев заражения, из них 3 829 человек проходят лечение в больницах, в ковид-гостиницах размещены 658 человек, 7 059 проходят лечение на дому.

На данном этапе состояние 892 пациентов расценивается как тяжелое, 220 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В карантинные зоны помещены 44 человека. На данном этапе 20 119 человек находятся в самоизоляции.

Всего с начала пандемии в Грузии зарегистрировано 343 963 случая заражения COVID-19, выздоровели – 327 618 пациентов, 1 195 из них лишь за последние 24 часа, скончались – 4 773 человека, 16 из них за последние сутки.

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