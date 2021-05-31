Грузинская полиция отмечает профессиональный праздник

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. День полиции отмечают сегодня в Грузии. Праздничные мероприятия проходят в эти минуты у главного здания МВД в Тбилиси.

День полиции был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая в день Святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе. После того, как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая.

Реформа правоохранительных органов в Грузии началась с приходом к власти "Единого национального движения" и Михаила Саакашвили. Были уволены тысячи сотрудников ведомства, милицию переименовали в патрульную полицию, искоренили коррупцию. Реформа полиции в Грузии не раз признавалась одной из лучших на всем постсоветском пространстве.

У здания МВД в этот день выстроились представители разных полицейских подразделений. Парад принял министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

"Основная функция Министерства внутренних дел – защита прав человека, борьба с преступностью и создание безопасной среды для населения. Смело могу сказать, что вы успешно это осуществляете. Сегодня мы имеем аполитичную полицию, ориентированную на интересы граждан. Сейчас здесь всего несколько сотен полицейских, но за вами стоят тысячи ваших коллег", – сказал Гомелаури.

Присутствующие почтили минутой молчания погибших при исполнении профессионального долга полицейских, в том числе и тех, кто стал жертвой коронавируса в период пандемии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не только поздравила работников правоохранительных органов с профессиональным днем, но и наградила медалями трех сотрудниц МВД – Эку Буцхрикидзе, Ани Нацарашвили и Гванцу Гогава за эффективную борьбу с семейным насилием и насилием против женщин.

"Полиция Грузии как один из основных поддерживающих государство институтов через себя пропустила все основные события 30-летней истории независимости Грузии", – сказала президент.

Как отметил в своем обращении премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, никому не позволено дискредитировать грузинскую полицию. Глава правительства вспомнил те годы, когда сам возглавлял ведомство. По словам Гарибашвили, именно тогда он понял, что значит быть полицейским и насколько тяжела эта работа, "круглосуточное обслуживание страны и людей".

"Сегодня полиция Грузии – это политически нейтральное ведомство. Сегодня у нас сильная, налаженная и профессиональная полиция. За это я еще раз хочу поблагодарить вас. Мы гордимся вами", – сказал премьер.

На праздновании Дня полиции присутствовали представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Тбилиси.

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