Грузинская полиция отмечает профессиональный праздник

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. День полиции отмечают сегодня в Грузии. Праздничные мероприятия проходят в эти минуты у главного здания МВД в Тбилиси.

День полиции был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая в день Святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе. После того, как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая.