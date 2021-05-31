В Тушети появится биосферный заповедник

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. В высокогорном регионе Тушети создается биосферный заповедник, об этом говорится в сообщении министерства окружающей среды и сельского хозяйства.

Биосферный заповедник – особо охраняемая природная территория, создаваемая с целью сохранения природных экосистем и генофонда данного региона, изучения и мониторинга природной среды в нем и на примыкающих к нему территориях.

В публикации отмечается, что министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства в партнерстве с Фондом Михаила Жукова и Кавказским региональным центром охраны окружающей среды реализует проект по созданию Тушетского биосферного заповедника в климатически сложном регионе в Восточной Грузии.

На симпозиуме в селе Бабанеури, посвященном этой теме, студенты Телавского государственного университета представили информацию о биосферных заповедниках.

В рамках мероприятия была организована выставка-маркет местных продуктов из планируемых биосферных заповедников.

Природа Тушети очень разнообразна, здесь можно встретить до 1 062 видов растений. Сосны растут здесь на высоте 700-2000 метров над уровнем моря. А уже на высоте 1700-2400 метров раскинулись березовые леса. Береза Радде и черные березы входят в "Красный список" Грузии.

В лесах Тушети водится много хищников – практически везде можно встретить лису и волка. В Тушети обитают бурые медведи, рысь, зайцы, горные козлы и серны. Реки изобилуют форелью.

На охраняемых территориях Тушети функционирует 11 маршрутов, благодаря которым туристы могут приобщиться к уникальной историко-культурному наследию Тушети, а также насладиться ее уникальными природными ландшафтами.

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