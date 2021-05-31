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Спецназ с водометом во время полицейской операции. Акция протеста оппозиции 18 ноября

А может и водометы... Что глава МВД Грузии пообещал противникам ГЭС

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (91)
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Sputnik Грузия
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Министр внутренних дел предупреждает, что полиция и спецназ полномочны использовать все средства в против участников акции в Гумбати, если они перейдут на агрессивные действия

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. При необходимости спецназ "использует все", в том числе и водометы, заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, комментируя протесты в селе Гумати против строительства Намахвани ГЭС.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 217 дней. Они препятствуют компании ENKA вести строительные работы. В свою очередь, им в этом активно мешает полиция, поставившая в Гумати железные заграждения, не давая протестующим добраться до строительной площадки. Не раз между ними происходили столкновения. Несколько участников акции даже были задержаны.

Варлам Голетиани. Акция протеста противников Намахвани ГЭС в столице Грузии 24 мая 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Утро в Рионском ущелье – очередное столкновение противников Намахвани ГЭС и полиции

По словам Гомелаури, полиция не пропускает противников Намахвани ГЭС в ущелье во избежание дальнейшей эскалации напряженности.

"То снаряжение, которое есть у спецназа, будь то газовые баллончики или водомет, если возникнет необходимость или в случае нападения на полицию, они имеют законное право применить, использовать все", - сказал Гомелаури.

Министр заявляет, что если протестующие попытаются прорваться через заграждения, столкновений не избежать, могут пострадать люди.

"Нам нужны металлические заграждения или что-то другое, для того чтобы избежать противостояния... Вы знаете, что как-то раз они подожгли технику, были столкновения с рабочими и местным руководством фирмы ENKA. Следовательно, если мы их пропустим, может произойти еще большее противостояние. Могут пострадать граждане", - сказал Гомелаури.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из двух каскадов: один – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

Общественное движение "Защитники Рионского ущелья" считают, что в проекте не просчитано, какое ущерб может нанести Намахвани ГЭС окружающей среде, и выступают против ее строительства. 

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (91)
Теги:
Вахтанг Гомелаури, Акция, ГЭС, Грузия

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