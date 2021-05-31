А может и водометы... Что глава МВД Грузии пообещал противникам ГЭС

Министр внутренних дел предупреждает, что полиция и спецназ полномочны использовать все средства в против участников акции в Гумбати, если они перейдут на агрессивные действия

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. При необходимости спецназ "использует все", в том числе и водометы, заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, комментируя протесты в селе Гумати против строительства Намахвани ГЭС.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 217 дней. Они препятствуют компании ENKA вести строительные работы. В свою очередь, им в этом активно мешает полиция, поставившая в Гумати железные заграждения, не давая протестующим добраться до строительной площадки. Не раз между ними происходили столкновения. Несколько участников акции даже были задержаны.

По словам Гомелаури, полиция не пропускает противников Намахвани ГЭС в ущелье во избежание дальнейшей эскалации напряженности.

"То снаряжение, которое есть у спецназа, будь то газовые баллончики или водомет, если возникнет необходимость или в случае нападения на полицию, они имеют законное право применить, использовать все", - сказал Гомелаури.

Министр заявляет, что если протестующие попытаются прорваться через заграждения, столкновений не избежать, могут пострадать люди.

"Нам нужны металлические заграждения или что-то другое, для того чтобы избежать противостояния... Вы знаете, что как-то раз они подожгли технику, были столкновения с рабочими и местным руководством фирмы ENKA. Следовательно, если мы их пропустим, может произойти еще большее противостояние. Могут пострадать граждане", - сказал Гомелаури.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из двух каскадов: один – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

Общественное движение "Защитники Рионского ущелья" считают, что в проекте не просчитано, какое ущерб может нанести Намахвани ГЭС окружающей среде, и выступают против ее строительства.

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