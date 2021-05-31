Будут ли в Грузии вакцинировать детей от коронавируса?

Насколько вакцина от COVID-19 безопасна для детей, среди медиков пока единого мнения нет, поэтому акцент сейчас главным образом делается на иммунизации взрослого населения

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузия будет следовать рекомендациям ВОЗ в вопросе вакцинации как взрослого населения, так и детей, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, отвечая на вопрос журналистов на вебинаре для представителей медиасредств.

По словам Гамкрелидзе, вакцину Pfizer уже делают детям старше 12 лет в США, Канаде и еще в нескольких странах, однако по этому вопросу существуют разные мнения. Большая часть специалистов считает, что вакцинация детей необходима для полного завершения пандемии, поскольку они переносят инфекцию легко, но являются ее серьезными разносчиками.

"Одни считают, что дети должны быть вакцинированы, а другие придерживаются мнения, что если среди взрослых накопится иммунитет, тогда можно воздержаться от вакцинации детей, пока не будет большей уверенности в безопасности вакцин, особенно в детском возрасте. Пока мы начнем администрирование Pfizer, в этом плане больше утверждений", - заявил Гамкрелидзе.

По словам главного эпидемиолога страны, Грузия следует рекомендациям ВОЗ, Национального центра по контролю заболеваний США, Европы и так далее.

"Наш научный совет вакцин примет решение позднее. Заранее мы не можем говорить, однако у меня есть свое предварительное мнение, которое я не могу озвучить сейчас в эфире", - отметил Гамкрелидзе.

В Грузии граждане вакцинированы препаратами Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac. По словам Гамкрелидзе, на этом этапе не рассматривается вопрос снижения возрастного барьера на AstraZeneca.

Совет иммунизации Грузии в мае принял решение снизить возрастной барьер для вакцины от коронавируса AstraZeneca и допустить ее для лиц с 45 лет. Раньше AstraZeneca в Грузии использовали для иммунизации лиц старше 55 лет. Данное решение было связано с выявлением в европейских странах побочного эффекта в виде тромбоцитопении.

Гамкрелидзе также сообщил, что в третьем квартале Грузия должна получить около 130 тысяч доз вакцины Johnson&Johnson, которая создана по тому же принципу, что и AstraZeneca, только в ее случае достаточно прививки одной дозой.

К этому времени в Грузии вакцинированы 138 914 человек, из них полные две дозы сделали 26 101. Однако, как сказал Гамкрелидзе, случаи инфицирования коронавирусом в Грузии зафиксированы как среди вакцинированных одной дозой, так и двумя.

"Прививка имеет очень большое и превентивное значение. Вы знаете, что абсолютного в медицине ничего нет, поэтому как вакцинированные одной дозой, так и вакцинированные двумя дозами могут быть инфицированы, и такие случаи у нас уже есть", - подчеркнул Гамкрелидзе.

По его словам, среди вакцинированных одной дозой заболели около 0,8%, а среди тех, кто сделал обе инъекции – 0,2-0,3%. Их большая часть перенесла заболевание сравнительно легко, им почти не понадобилась госпитализация или интенсивная медицинская помощь. Гамкрелидзе еще раз подчеркнул, что вакцина в первую очередь защищает от тяжелого течения заболевания и смертности.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта препаратом AstraZeneca, а Pfizer – 30 марта. С 4 мая граждане Грузии могут вакцинироваться китайским препаратом Sinopharm. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет. С 24 мая граждане Грузии могут вакцинироваться еще одним китайским препаратом Sinovac.

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