В Грузии могут смягчить правила ношения масок: когда ждать послаблений?

Эпидемиологи не исключают, что вскоре потребность в ношении масок будет необходима исключительно в местах массового скопления людей

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Правила ношения масок в Грузии могут быть смягчены с июля, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. Врач не исключает, что с этого месяца использование масок будет обязательным только в местах большого скопления людей.

Так, по словам медика, жители страны будут обязаны носить маску в муниципальном транспорте, на остановках, на батумском бульваре, на проспекте Руставели и во всех тех местах, где есть большое скопление людей.

"Если сравнивать положение с нашими соседями, то там эпидситуация на этом этапе лучше, чем у нас. Они раньше нас прошли третью волну. Мы же оставляем в силе правило обязательного ношения масок потому, что пока количество новых случаев в Грузии колеблется в рамках сотен. Исходя из того, что маска является самым легким и сильным средством профилактики распространения инфекции, мы оставляем ее обязательное использование", - сказал Гамкрелидзе, отвечая на вопрос журналистов на вебинаре для представителей СМИ.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 23:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

Полицейские за минувшие сутки зафиксировали в Грузии 532 нарушения ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса. Только за последние сутки штраф в размере 20 лари (примерно 6 долларов) за нарушение правил ношения масок выписали 364 гражданам. Еще 98 штрафов было выписано за повторное нарушение масочного режима. Размер штрафа за повторное нарушение - 40 лари.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки был выявлено 70 нарушителей. Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

