Только вакцинации при пересечении границы недостаточно - главный эпидемиолог Грузии

Грузия открывает свои сухопутные границы с 1 июня, в связи с этим для визитеров установлены определенные правила въезда в страну

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. При пересечении границы помимо свидетельства о полной вакцинации от коронавируса визитеры должны иметь и отрицательный ПЦР-тест - это предусматривает новое постановление правительства Грузии, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, отвечая на вопрос журналистов на вебинаре для представителей медиа-средств.

Гамкрелидзе пояснил, что если у визитера при въезде в страну только отрицательный ПЦР-тест, через 72 часа он на собственные средства обязан сделать повторный ПЦР-тест.

По словам главного эпидемиолога, на границе визитерам будут выдавать список лабораторий - их в Грузии около 50, где они смогут сделать ПЦР-тест, в противном случае придется платить штраф в две тысячи лари (613 долларов).

Гамкрелидзе также сообщил, что если турист будет инфицирован коронавирусом уже в Грузии, расходы на его лечение будет покрывать медицинская страховка, в которой будет и компонент ковид-страховки. И все туркомпании должны предупредить своих партнеров об этих правилах.

С 1 июня Грузия открывает сухопутные границы. Решение принял Межведомственный координационный совет 25 мая.

Лица, получившие обе дозы вакцины от коронавируса (в случае вакцины Johnson and Johnson - одна доза) и имеющие при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа, будут пересекать границу Грузии без дополнительных ограничений.

Кроме того, приехать в Грузию могут граждане без вакцинации, прошедшие тестирование в течение последних 72 часов и получившие отрицательный ответ. Только в этом случае им необходимо повторить тест в ближайшие 72 часа.

Отрицательный тест необходимо иметь и детям независимо от возраста.

В постановлении Межведомственного координационного совета о правилах въезда в страну через сухопутные границы пока нет отдельного перечня стран, граждане которых могут въехать в Грузию. А вот прилететь в Грузию с отрицательным ПЦР-тестом могут жители стран-членов ЕС, Израиля, Турции, Швейцарии, Норвегии, США, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Канады, Японии, Кувейта, Китая, Южной Кореи, Омана и Молдовы.

Всем приезжающим в Грузию иностранным гостям рекомендуется иметь при себе медицинскую страховку.

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