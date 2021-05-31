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Пандемия коронавируса - вакцинация

Премьер-министр Грузии просит Еврокомиссию помочь с вакцинами от COVID

© AFP / KAREN DUCEY
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (328)
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Sputnik Грузия
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Массовая и безопасная вакцинация играет решающую роль в завершении пандемии, считают главы правительств

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Премьер-министры Грузии, Молдовы и Украины обратились с письмом к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором просят ее помочь в обеспечении вакциной от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

"Главы правительств трех стран обратились к Европейской Комиссии с просьбой разработать механизм передачи вакцины ЕС для инициативы "Восточного партнерства" по тому же принципу, который недавно был применен по отношению к странам Западных Балкан", - говорится в сообщении.

Пандемия коронавируса - вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca
© AFP / CHRISTOF STACHE
Новая партия вакцин AstraZeneca и Sinopharm поступит в Грузию в июне

Главы правительств в письме подчеркивают, что массовая и безопасная вакцинация играет решающую роль в завершении пандемии. Премьер-министры выражают готовность работать с Еврокомиссией в этом направлении.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. Цель правительства – до конца года вакцинировать 60-70% населения. О

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 130 037 человек, из них полную дозу – 21 058, что составляет 0,6% от населения страны.

Вакцинация в Грузии проводится препаратами AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (328)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Еврокомиссия, Молдова, Украина, Грузия

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