Премьер-министр Грузии просит Еврокомиссию помочь с вакцинами от COVID

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Премьер-министры Грузии, Молдовы и Украины обратились с письмом к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором просят ее помочь в обеспечении вакциной от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

"Главы правительств трех стран обратились к Европейской Комиссии с просьбой разработать механизм передачи вакцины ЕС для инициативы "Восточного партнерства" по тому же принципу, который недавно был применен по отношению к странам Западных Балкан", - говорится в сообщении.

Главы правительств в письме подчеркивают, что массовая и безопасная вакцинация играет решающую роль в завершении пандемии. Премьер-министры выражают готовность работать с Еврокомиссией в этом направлении.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. Цель правительства – до конца года вакцинировать 60-70% населения. О

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 130 037 человек, из них полную дозу – 21 058, что составляет 0,6% от населения страны.

Вакцинация в Грузии проводится препаратами AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.

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