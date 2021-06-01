Грузия празднует День защиты детей: куда пойти в Тбилиси?

В этом году мэрия города и столичные парки решили устроить для детей и их родителей настоящий праздник. А Sputnik Грузия традиционно предлагает читателям самые интересные из мероприятий.
Парк Мзиури
Самое большое количество мероприятий для детей в одном пространстве будет проходить в парке Мзиури. Здесь вас ждут развлечения на любой вкус:
- Уголок сказочника (15:00-19:00)
- Уголок рисования (15:00-20:00)
- Выставка-продажа детской литературы и вещей (13:00-20:00).
Сцена, где будут с 16:00 до 19:00:
- Концерты детских студий
- Представление кукол
- Шоу с мыльными пузырями
- Шоу иллюзионистов
- Молодежный биг-бэнд
- Диджей.
Детские развлекательные мероприятия с 16:00 до 20:00:
- Герои сказок
- Шоу роботов-титанов
- Шествие драмеров
- Цирковое представление
- Парашют
- Химическая лаборатория
- Бросание шариков и мячей в цель
- Магнитный дартс
- Минигольф
- Вертикальный лабиринт
- Веселые старты
- Зона питания (13:00-20:00)
- Фото-гифер (15:00-20:00).
Парк Мтацминда
В парке Мтацминда обещают проведение развлекательной программы на главной площади и концерты в амфитеатре. Детей будут развлекать герои сказок и аниматоры. И, что самое главное, все это будет проходить на свежем воздухе в веселой обстановке.
Детская выставка в парке Муштаиди
Выставка учеников арт-студии "Спектр" Теи Бодокия пройдет в парке Муштаиди с 10:00 до 17:00. Там дети смогут прикоснуться к прекрасному и посмотреть красивые работы детей. Посещение свободно.
Настоящее веселье в Playland
В связи с Днем защиты детей Playland готовит веселые игры, рисование на лицах, подарки, то есть все то, что любят дети.
ТЕАТР
На сцене Тбилисского государственного русского драматического им. А. С. Грибоедова 1 июня состоится детское представление "Маугли". Этот красочный спектакль с историей "дикого" мальчика точно понравится детям.
А тбилисский ТЮЗ им. Н. Думбадзе предлагает посмотреть сказки "Алладин" и "Саламура". Не забываем, что театры работают по новым, "коронавирусным правилам". А это значит, что обязательно нужно надевать маски и соблюдать социальную дистанцию!
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