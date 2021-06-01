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День защиты детей - как его празднуют в столице Грузии

Грузия празднует День защиты детей: куда пойти в Тбилиси?

photo : press-service of the Tbilisi City Hall
Общество
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2370)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210601/251885580/Gruziya-prazdnuet-Den-zaschity-detey-kuda-poyti-v-Tbilisi.html

Международный День защиты детей, который мир ежегодно отмечают 1 июня, в этом году в столице Грузии отметят, можно сказать, с размахом. Рассказываем, куда пойти в Тбилиси

В этом году мэрия города и столичные парки решили устроить для детей и их родителей настоящий праздник. А Sputnik Грузия традиционно предлагает читателям самые интересные из мероприятий. 

Парк Мзиури

Детский концерт в парке Мзиури в Международный день защиты детей
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
Детский концерт в парке "Мзиури" в Международный день защиты детей

Самое большое количество мероприятий для детей в одном пространстве будет проходить в парке Мзиури. Здесь вас ждут развлечения на любой вкус:

  •  Уголок сказочника (15:00-19:00)
  •  Уголок рисования (15:00-20:00)
  •  Выставка-продажа детской литературы и вещей (13:00-20:00).

  Сцена, где будут с 16:00 до 19:00:

  •   Концерты детских студий
  •   Представление кукол
  •   Шоу с мыльными пузырями
  •   Шоу иллюзионистов
  •   Молодежный биг-бэнд
  •   Диджей.
Парк Мзиури в годовщину наводнения
© Sputnik / Levan Avlabreli
Парк "Мзиури" в годовщину наводнения

Детские развлекательные мероприятия с 16:00 до 20:00:

  •   Герои сказок
  •   Шоу роботов-титанов
  •   Шествие драмеров
  •   Цирковое представление
  •   Парашют
  •   Химическая лаборатория
  •   Бросание шариков и мячей в цель
  •   Магнитный дартс
  •   Минигольф
  •   Вертикальный лабиринт
  •   Веселые старты
  •   Зона питания (13:00-20:00)
  •   Фото-гифер (15:00-20:00).

Парк Мтацминда

В парке Мтацминда обещают проведение развлекательной программы на главной площади и концерты в амфитеатре. Детей будут развлекать герои сказок и аниматоры. И, что самое главное, все это будет проходить на свежем воздухе в веселой обстановке.

Указатели для посетителей в парке Мтацминда
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Указатели для посетителей в парке Мтацминда
Детская выставка в парке Муштаиди

Выставка учеников арт-студии "Спектр" Теи Бодокия пройдет в парке Муштаиди с 10:00 до 17:00. Там дети смогут прикоснуться к прекрасному и посмотреть красивые работы детей. Посещение свободно.

Настоящее веселье в Playland

В связи с Днем защиты детей Playland готовит веселые игры, рисование на лицах, подарки, то есть все то, что любят дети. 

Опубликовано Playland Tbilisi • ფლეილენდ თბილისი Пятница, 28 мая 2021 г.

ТЕАТР

На сцене Тбилисского государственного русского драматического им. А. С. Грибоедова 1 июня состоится детское представление "Маугли". Этот красочный спектакль с историей "дикого" мальчика точно понравится детям.

Музыкальное представление Маугли Тбилисского русского драмтеатра им. А. С. Грибоедова
FB/ ТЕАТР-ИМЕНИ-АС-ГРИБОЕДОВА
Музыкальное представление "Маугли" Тбилисского русского драмтеатра им. А. С. Грибоедова

А тбилисский ТЮЗ им. Н. Думбадзе предлагает посмотреть сказки "Алладин" и "Саламура". Не забываем, что театры работают по новым, "коронавирусным правилам". А это значит, что обязательно нужно надевать маски и соблюдать социальную дистанцию!

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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2370)

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