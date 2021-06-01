Грузия празднует День защиты детей: куда пойти в Тбилиси?

Международный День защиты детей, который мир ежегодно отмечают 1 июня, в этом году в столице Грузии отметят, можно сказать, с размахом. Рассказываем, куда пойти в Тбилиси

В этом году мэрия города и столичные парки решили устроить для детей и их родителей настоящий праздник. А Sputnik Грузия традиционно предлагает читателям самые интересные из мероприятий.

Парк Мзиури

© photo: Sputnik / Levan Avlabreli Детский концерт в парке "Мзиури" в Международный день защиты детей

Самое большое количество мероприятий для детей в одном пространстве будет проходить в парке Мзиури. Здесь вас ждут развлечения на любой вкус:

Уголок сказочника (15:00-19:00)

Уголок рисования (15:00-20:00)

Выставка-продажа детской литературы и вещей (13:00-20:00).

Сцена, где будут с 16:00 до 19:00:

Концерты детских студий

Представление кукол

Шоу с мыльными пузырями

Шоу иллюзионистов

Молодежный биг-бэнд

Диджей.

© Sputnik / Levan Avlabreli Парк "Мзиури" в годовщину наводнения

Детские развлекательные мероприятия с 16:00 до 20:00:

Герои сказок

Шоу роботов-титанов

Шествие драмеров

Цирковое представление

Парашют

Химическая лаборатория

Бросание шариков и мячей в цель

Магнитный дартс

Минигольф

Вертикальный лабиринт

Веселые старты

Зона питания (13:00-20:00)

Фото-гифер (15:00-20:00).

Парк Мтацминда

В парке Мтацминда обещают проведение развлекательной программы на главной площади и концерты в амфитеатре. Детей будут развлекать герои сказок и аниматоры. И, что самое главное, все это будет проходить на свежем воздухе в веселой обстановке.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Указатели для посетителей в парке Мтацминда

Детская выставка в парке Муштаиди

Выставка учеников арт-студии "Спектр" Теи Бодокия пройдет в парке Муштаиди с 10:00 до 17:00. Там дети смогут прикоснуться к прекрасному и посмотреть красивые работы детей. Посещение свободно.

Настоящее веселье в Playland

В связи с Днем защиты детей Playland готовит веселые игры, рисование на лицах, подарки, то есть все то, что любят дети.

ТЕАТР

На сцене Тбилисского государственного русского драматического им. А. С. Грибоедова 1 июня состоится детское представление "Маугли". Этот красочный спектакль с историей "дикого" мальчика точно понравится детям.

FB/ ТЕАТР-ИМЕНИ-АС-ГРИБОЕДОВА Музыкальное представление "Маугли" Тбилисского русского драмтеатра им. А. С. Грибоедова

А тбилисский ТЮЗ им. Н. Думбадзе предлагает посмотреть сказки "Алладин" и "Саламура". Не забываем, что театры работают по новым, "коронавирусным правилам". А это значит, что обязательно нужно надевать маски и соблюдать социальную дистанцию!

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