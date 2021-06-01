Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1233

За последние 24 часа от коронавируса скончался 31 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 002 пациента, а с начала пандемии вылечились 328 620

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 233. Скончался 31 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 345 196 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 002 человека, с начала пандемии вылечились 328 620 пациентов. Скончались 4 804.

За сутки сделано 32 930 тестов, в том числе 22 831 на антиген и 10 099 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 3,74%, за последние 14 дней – 3,3%, за последние семь дней – 2,71%.

Прививки сделали 143 970 человек, в том числе за последние сутки – 5 056.

В карантине в данное время находятся 33 человека, в стационарах – 3 707, в ковид-гостиницах – 631.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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